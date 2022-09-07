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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رصد أول إصابة بجدري القرود|الصحة تكشف عن الأعراض وفترة الحضانة

جدري القرود
جدري القرود

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل ظهور أول حالة مصابة بـ جدري القرود في مصر.

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بعد ظهور أول حالة جدري القرود فى مصر.. طرق انتقال العدوى

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وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، إن المصاب بجدري القرود مصري يحمل إقامة في دولة أوروبية ".

 وأكد عبد الغفار :"  تم اثبات إيجابية اصابته بجدري القرود وتم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل وحالته مستقرة"، مضيفا:" هناك إجراءات ترصد قوية تتابع كافة الحالات الوبائية على مستوى العالم ".

هل انتشار جدري القرود مثل كورونا؟ 

وأكمل حسام عبد الغفار :" جدري القرود لا تنتقل فيه العدوى بنفس طريقة كورونا، وعدوى جدري القرود تنتقل بالمخالطة اللصيقة من خلال تلامس جسدي  ولا يكون معديا إلا بعد ظهور البثور ".

 

وتابع :" الإجراءات الاحترازية من جدري القرود  تتمثل في عدم التعامل بشكل لصيق مع احد المصابين وطريقة نقل العدوى مختلفة عن كورونا ".

 

خطوات تجنب الإصابة بـ جدري القرود

تجنب ملامسة الجلد للجلد مع الأشخاص المصابين بطفح جلدي يشبه جدرى القرود.

لا تلمس طفح جلدي أو قشور شخص مصاب بجدرى القرود.

لا تقبل أو تعانق أو تحتضن أو تمارس الجنس مع شخص مصاب بجدرى القرود.

تجنب ملامسة الأشياء والمواد التي استخدمها الشخص المصاب بجدرى القرود.

لا تشارك أواني الأكل أو الأكواب مع شخص مصاب بجدرى القرود.

لا تمسك أو تلمس الفراش أو المناشف أو الملابس لشخص مصاب بجدرى القرود.

ما هو جدري القرود؟ 

ينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري ولكنه يسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا، ويعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب، وقد يصاب الأشخاص أصحاب الأمراض الأكثر خطورة بطفح جلدي وآفات على الوجه واليدين ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وفترة الحضانة من حوالي خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع، ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

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