بعد ظهور أول حالة جدري القرود فى مصر.. طرق انتقال العدوى

تعد معرفة طرق انتقال عدوى جدري القرود من أهم الأمور التى يجب أن يعرفها جميع المصريين بعد اكتشاف أول حالة مصابة بجدري القرود فى مصر

وتكمن أهمية معرفة طرق انتقال عدوى جدري القرود فى تقليل عدد الإصابات به حيث شهد الأطباء مؤخرا توغل المرض فى بيئات وبلاد مختلفة وزيادة انتشاره.

ونعرض لكم طرق انتقال عدوى جدري القرود للتمكن من تجنبها والوقاية من هذا المرض الخطيروفقا لما جاء فى موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

طرق انتقال عدوى جدري القرود لأي شخص

من أهم طرق انتقال عدوى جدري القرود لأي شخص التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد ، بما في ذلك:

الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو الجرب أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدرى القرود.

لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود.

ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي كالمخاط والرذاذ أثناء العطس من أهم طرق انتقال عدوى جدري القرود.

طرق انتقال عدوى جدري القرود للأزواج

هذا بالإضافة إلى أن من أهم طرق انتقال عدوى جدري القرود هى العلاقة الحميمية بين الزوجين وتحديدا بعض الأمور التى تحدث بينهما، وهى:

ممارسة الجنس عن طريق الفم والشرج والمهبل أو لمس الأعضاء التناسلية مثل القضيب والخصيتين والشفرين والمهبل أو فتحة الشرج لشخص مصاب بجدري القرود.

العناق والتدليك والتقبيل من أبرز طرق انتقال عدوى جدري القرود.

اتصال وجها لوجه مطول من طرق انتقال عدوى جدري القرود غير المعروفة لدى كثيرين .

من الأشياء التى لا يعرفها كثيرون عن طرق انتقال عدوى جدري القرود هى لمس الأقمشة والأشياء أثناء ممارسة الجنس التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود ولم يتم تطهيرها مثل الفراش والمناشف وأدوات الوثن والألعاب الجنسية.

يمكن لأي شخص مصاب بجدرى القرود أن ينشره للآخرين من الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض حتى يشفى الطفح الجلدي تمامًا وتتكون طبقة جديدة من الجلد، و يستمر المرض عادة من 2 إلى 4 أسابيع

جدري القرود والحمل



يمكن للمرأة الحامل أن تنقل الفيروس إلى جنينها من خلال المشيمة لذا فهى من أخطر طرق انتقال عدوى جدري القرود.

طرق انتقال عدوى جدري القرود من الحيوانات



من أبرز طرق انتقال عدوى جدري القرود هى ملامسة الحيوانات المصابة إما عن طريق الخدش أو العض من قبل الحيوان أو عن طريق تحضير اللحوم أو تناولها أو استخدام منتجات من حيوان مصاب.