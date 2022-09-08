تويوتا تكشف عن أسعار جي ار كورولا موديل 2023 | صور

ظهرت سيارة تويوتا جي آر كورولا 2023 لأول مرة في مارس من هذا العام ، مما يمثل عودة العلامة التجارية اليابانية إلى فئة سيارات الهاتشباك عالية الأداء في الولايات المتحدة بعد سنوات من الغياب.

تويوتا جي آر كورولا 2023

ستتوفر سيارة تويوتا جي ار كورولا موديل 2023 هاتشباك بثلاثة خيارات، وكشفت العلامة التجارية اليابانية عن الأسعار الرسمية للسيارة في صالات العرض.

يبلغ سعر طراز تويوتا جي ار كورولا موديل 2023 الفئة الأولى 36.995 دولار، ويعد الطراز الأساسي هو الجزء الأساسي، ومن المتوقع أن يتم تجميع أكثر من 5000 وحدة للسوق الأمريكية خلال السنة الأولى من الإنتاج.

تويوتا جي آر كورولا 2023

تأتي هذا الطراز بشكل قياسي مع مقاعد رياضية وتتوفر بثلاثة ألوان خارجية اختياريًا، يمكن للعملاء الحصول على حزمة Cold Weather ، والتي توفر أشياء جيدة مثل المقاعد الأمامية المدفأة وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وهناك أيضًا حزمة التكنولوجيا بتكلفة إضافية مع نظام ملاحة وجهاز ستريو مطور وشحن لاسلكي للهواتف الذكية.

ويتوفر طراز اففئة الثانية من تويوتا جي ار كورولا موديل 2023 بسعر يبدأ من 43.995 دولارًا، وهذا هو في الأساس إصدار إطلاق لمدة عام واحد من سيارة الهاتشباك، والذي سيكون متاحًا فقط لعام 2023.

تويوتا جي آر كورولا 2023

وتشتمل معداتها القياسية على تفاضلات محدودة الانزلاق للمحاور الأمامية والخلفية ، وسقف من ألياف الكربون ، وتنجيد من الجلد الصناعي، ونظام صوتي ممتاز، وميزات أخرى اختيارية، وسيتم إنتاج هذا الطراز الأكثر تكلفة وأفضل تجهيزًا في نطاق محدود يبلغ حوالي 1500 وحدة.

سيتم إصدار طراز الفئة الثالثة من سيارة تويوتا جي آر كورولا 2023 والذي يحمل أسم Morizo ​​Edition بعدد محدود، يبدأ بسعر 50.995 دولار، وتتميز بعزم دوران أكبر من الإصدارين الآخرين ، بالإضافة إلى حزمة إنقاص الوزن، والتي تزيل المقاعد الخلفية، ومكبرات الصوت الخلفية، ومنظمات النافذة الخلفية، وشفرة المساحات الخلفية، ومحرك المساحات الخلفية.

تويوتا جي آر كورولا 2023

ستعتمد سيارة تويوتا جي آر كورولا 2023 على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يوفر قوة تصل الى 300 حصان (224 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 273 رطلاً (370 نيوتن متر).

تبلغ ذروة عزم دوران نسخة Morizo ​​Edition نحو 295 رطل قدم (400 نيوتن متر)، يرسل صندوق التروس اليدوي من ست سرعات الطاقة إلى جميع العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الرباعي GR-Four من تويوتا.