عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار ايجل برو موديل 2022 | صور

صدى البلد

عرفت السيارة الصينية الشهيرة ايجل برو موديل 2022 زيادة سعرية جديدة تقدر بـ 45 ألف جنيه، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتضم باقة قوية من التجهيزات والتحديثات الجديدة بالإضافة الى التحديث الخارجي الرائد.

مناسبة أكثر للفتيات .. أرخص كيا سيد بـ 200 ألف جنيه.. صور

سكودا اوكتافيا بسعر يبدأ من 130 ألف جنيه | تفاصيل

ايجل برو موديل 2022

مواصفات السيارة ايجل برو موديل 2022

تستمد السيارة السيارة ايجل برو موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة ايجل برو موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

ايجل برو موديل 2022

تأتى السيارة إيجل برو موديل 2022، بعدد من المواصفات والتجهيزات من أهمها جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال .

 

جاءت ايجل برو موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية، وفتحة سقف كهربائية، بالإضافة إلى زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الأداء.

 

ايجل برو موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة لسيارة ايجل برو موديل 2022 

الفئة الأولى ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 639.900 ألف جنيه بدلاً من 594.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 639.900 ألف جنيه بدلاً من 594.900 ألف جنيه.

إيجل ايجل برو موديل 2022 مصر CVT برو الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لبسوه بيبي دول.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم لمعايرتها بشرفها بالجيزة

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

موضوعات متعلقة

كيا K8 موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

ليب موتورز تقدم C01 سيارة السيدان الكهربائية بقوة 530 حصانا.. صور

سكودا فابيا تحصل على بديل كهربائي بمواصفات مستقبلية| تفاصيل

أودي RS6 أفانت تحصل على ترقيات خارقة بقوة 1200 حصان | شاهد

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات بـ 50 ألف جنيه| صور

لكزس NX موديل 2022 .. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

أفخم سيارات MG .. تعرف على أحدث أسعارها في مصر| صور

تبدأ من 120 ألف جنيه.. مواصفات أوبل أسترا مستعملة | صور

ترشيحاتنا

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلتين خفاف

بسبب بوتين.. ماسك انسحب من صفقة "تويتر" خوفًا من الحرب العالمية الثالثة

إذا كنت تعشق المغامرة..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch Ultra

مصري قادمًا من دولة أوروبية.. الصحة : اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود

الاستثمارات الخضراء في مصر.. طفرة غير مسبوقة كيف ننجح في استغلالها

خبّى وشها في الصورة | إيساف يعلن خطوبته بشكل مفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مخاطر الرجفان الأذيني.. ونصائح هامة تحمى منه

وشها مليان تجاعيد.. ميرفت أمين تتصدر التريند والجمهور يتذكر أجرأ إطلالاتها| شاهد

محمد عبد الرحمن : الإيفيه رزق من عند الله .. وهؤلاء وقفوا بجانبي وقت عملية قلبي (حوار)

روب ولا فستان.. سارة سلامة تثير الجدل من جديد في البحر| شاهد

فيديو

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ