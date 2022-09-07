زيادة جديدة في أسعار ايجل برو موديل 2022 | صور

عرفت السيارة الصينية الشهيرة ايجل برو موديل 2022 زيادة سعرية جديدة تقدر بـ 45 ألف جنيه، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتضم باقة قوية من التجهيزات والتحديثات الجديدة بالإضافة الى التحديث الخارجي الرائد.

ايجل برو موديل 2022

مواصفات السيارة ايجل برو موديل 2022

تستمد السيارة السيارة ايجل برو موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة ايجل برو موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

ايجل برو موديل 2022

تأتى السيارة إيجل برو موديل 2022، بعدد من المواصفات والتجهيزات من أهمها جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال .

جاءت ايجل برو موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية، وفتحة سقف كهربائية، بالإضافة إلى زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الأداء.

ايجل برو موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة لسيارة ايجل برو موديل 2022

الفئة الأولى ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 639.900 ألف جنيه بدلاً من 594.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 639.900 ألف جنيه بدلاً من 594.900 ألف جنيه.