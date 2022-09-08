فولكس فاجن تكشف عن نسخة كهربائية محدثة من تيجوان 2024 | صور

ستتلقى فولكس فاجن تيجوان جديدة وقوية خلال العام المقبل ، مما يجعل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة تتماشى مع لغة تصميم فولكس فاجن جولف وفولكس فاجن بولو.

من المتوقع إطلاقه في عام 2024، حيث أظهر نموذج أولي لسيارة تيجوان الجديدة واجهة أمامية جديدة تمامًا مع مصابيح أمامية أكثر وضوحًا وشبكة أمامية أكبر بكثير وفاصل أمامي معاد تصميمه.

فولكس فاجن تيجوان

كما تم إضافة مؤشرات إلى المرايا الجانبية في تيجوان، بينما تحتفظ السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) بتفاصيل الكروم المتميزة المكونة من ثلاثة أضلاع عند مقدمة السيارة، ويتشابه الطرف الخلفي إلى حد كبير مع تيجوان الحالية، باستثناء هيكل السيارة الأكبر حجمًا.

كان النموذج الأولي مموهًا إلى حد كبير بغطاء أسود يحجب الخطوط ، ولكن من الواضح أن تيجوان الجديدة ستحتوي على قاعدة عجلات أكبر من السيارة الحالية ولكنها لا تزال أصغر من فولكس فاجن تيجوان ذات المقاعد السبعة.

فولكس فاجن تيجوان

يُظهر كاتم صوت العادم المرئي وشراك العادم الرباعية الخلفية أن تيجوان ستحتفظ بقوة الاحتراق الداخلي لهذا الجيل، قبل التحول الحتمي إلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية.

من المرجح أن يحتفظ طراز 2024 بنفس مجموعة نقل الحركة مثل تيجوان الحالية ، والتي يتم بيعها مع مجموعة مختارة من محركات البنزين والديزل والقابس الهجينة التي تصل إلى 242 حصانًا.

فولكس فاجن تيجوان

أكد متحدث باسم الشركة موعد الإطلاق المحتمل في عام 2024، ولم تعلق فولكس فاجن على المحركات المحتملة للنموذج أو ما إذا كان سيكون الاحتراق الداخلي النهائي تيجوان.

فولكس فاجن تيجوان

يأتي التحديث البصري للنموذج بعد أن ادعى جوزيف كابان ، رئيس التصميم في فولكس فاجن ، أن الشركة ستتحرك نحو اتجاه تصميم أكثر حيوية وعصرية، وتنتج المزيد من السيارات الصديقة للبيئة.

يمثل فولكس فاجن ID Buzz بداية عصر التصميم الجديد لصانع السيارات الألماني في هذا الصدد.