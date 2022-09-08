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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتقلد ياسمين صبري .. 10 صور جريئة أثارت الجدل لهدى الأتربي|شاهد

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة هدى الاتربى الاخيرة التى ظهرت بها فى الجيم وبعض الصور الاخرى واتهمها البعض منهن بانها تقلد الفنانة ياسمين صبرى.

 

حيث شاركت الفنانة هدى الأتربي صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت هدى الأتربي فى الجيم ، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية هتف ستؤمن مكشوف البطن ولجن باللون الرمادى الفاتح وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

 

يشار إلى أن أحدث أعمال هدي الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "شارع 9" مكون من 45 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير إنتاج مينا محروس، إنتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

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