من تيك توك.. مي سليم تداعب جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت مي سليم، وهى تداعب جمهورها في فيديو من على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.