عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أممي من نقل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا

صدى البلد

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، أن هناك اتهامات جديرة بالثقة عن نقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين قسرا إلى روسيا. 
 

وأعربت المسؤولة-وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية /الخميس/- عن قلقها من تبنى موسكو إجراءات لمنح الجنسية الروسية لهؤلاء الأطفال وتبنيهم من قبل عائلات روسية، مضيفة:"نشعر بالقلق لأن السلطات الروسية تبنت إجراء مبسطا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتم تبنيهم من قبل عائلات روسية".
 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من تأكيد أن القوات المسلحة الروسية أنشأت مراكز فرز حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

ترشيحاتنا

أزمة ألبانيا| إيران تحذر البيت الأبيض.. وترد على تهديدات أمريكا

قدامي سنين في الزمالك.. شيكابالا يفجر مفاجأة حول اعتزاله

أجل موقفه من الاعتزال .. شوبير يكشف سيناريوهات مصير كهربا مع الأهلي

منظومة الشكاوي الحكومية تتلقى 120 ألف استغاثة خلال الشهر الماضي

للسير عكس الإتجاه.. محافظ القليوبية يسحب رخص 5 سيارات بشبرا الخيمة| شاهد

نذرت ولم أستطع الوفاء فما الحل؟ .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدري القرود لا ينتشرعن طريق الاتصال الجنسي فقط

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

سمر للقاضي: اكتشفت أن زوجي نائب مدير ورصيده 5 ملايين جنيه

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ