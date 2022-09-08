حكم صلاة من تناول شيئا ونسي المضمضة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما يكون الإنسان على وضوء وتناول شيئا وبقي فى فمه بقايا من الطعام، فعليه أن يتمضمض حتى لا يبتلعها الإنسان أثناء الصلاة.



وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال « هل تصح الصلاة عند أكل شئ ما ونسيت المضمضة وأنا على وضوء ؟»، أن المضمضة فى هذه الحالة مستحبة حتى لا يتبقى شئ فى الفم، فلو كنت متأكدا من عدم وجود شئ وصليت بهذا الوضوء من غير المضمضة فلا مانع وتكون الصلاة صحيحة.

هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟.. وذلك خلال فتوى مسجله له.



وأجاب عثمان، قائلاً: إنه عندما يكون الإنسان على وضوء وتناول شيئا وبقي فى فمه بقايا من الطعام، فعليه أن يتمضمض ولكن المضمضة هنا ليست واجبة ولكنها مستحبة.



وأشار إلى أنه يجوز للمصلى أن يصلى وبقايا الطعام موجودة فى فمه ولكن عليه أن يزيل باقى الطعام أو يبتلعه حتى لا ينزل شئً فى فمه فينشغل به، ولو ابتلعه سهوًا فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه.



فيما بين أن المضمضة بعد الأكل ليست واجبة، وإنما تستحب من أكل ما له دسم، وعليه فمن صلى ولم يتمضمض بعد الأكل فصلاته صحيحة ليس عليه إعادتها، ومن ذكر في أثناء صلاته أنه لم يتمضمض لم يجز له قطعها إن كانت الصلاة فريضة، وكره له قطعها إن كانت نافلة لقوله تعالى: ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ).



هل الأكل والشرب بعد الوضوء يلزم المضمضة ؟

هل يجوز الأكل والشرب وأنا متوضئ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأوضح عبد السميع، قائلاً: إن الأكل والشرب لا ينقض الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فوضوئه صحيح ولا يكون إنتقض.



حكم الكلام أثناء الوضوء وهل يبطله؟



قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الحديث أثناء الوضوء لا يفسده ولكنه خلاف الأولى وهو الصمت والسكينة والتدبر في غسل الأعضاء .



وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة على أسئلة المواطنين قائلا: الوضوء يعد من أهم الأدوات التي تؤهب القلب والعبد للصلاة فلذا يفضل ان يكون الوضوء مصحوبا بالذكر مع مراعاة ذلك إذا كان الوضوء داخل الحمام .