بشرى للمصريين| سعر الدولار لن يتجاوز 20 جنيها.. اعرف السبب

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.22 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا لدى الجهاز المصرفي في أول تعاملات صباحية له اليوم بدون أي تغيير على مستوى 38 بنكا عاملا بمصر.

توقع أحمد معطي، المحلل المالي، أن يسجل سعر صرف الدولار 20 جنيها خلال الفترة القادمة.

وأضاف “معطي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض الاحتياطي النقدي شهد تباطؤا، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي المصري في شهر يونيو انخفض بحوالي 2 مليار دولار، وفي مايو انخفض بحوالي 1.6 مليار دولار، أما شهر يوليو الماضي فتراجع في الاحتياطي بـ 262 مليون دولار فقط لاغير، وفي شهر أغسطس انخفض الاحتياطي بنحو 1.3 مليون دولار.

أما فيما يخص الإيرادات، فأشار المحلل المالي إلى أن الصادرات غير بترولية زادت بنسبة 20 %، كما أن قناة السويس حققت أعلي إيرادات فوق 7 مليارات دولار، كما أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت فوق 29 مليار دولار، إلى جانب أن السياحة بدأنا في التحسن وصعدنا فوق 9 مليارات دولار.

ولفت إلى أن مشروعات صناديق الاستثمار السعودية والإماراتية والقطرية ستدعم استقرار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري.

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس، نحو 19.27 جنيها للشراء و 19.3 جنيها للبيع .

وجاء أعلي سعر لـ الدولار وفقا لتقارير مصرفية، في بعض بنوك القطاع الخاص والتي من بينها مصرف أبوظبي الاسلامي و ميد بنك

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 8-9-2022، بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر .

وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه لنحو 19.16 جنيها للشراء و 19.26 جنيها للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.17 جنيها للشراء و 19.27 جنيها للبيع في بنوك البركة الاسلامي

ووصل سعر الدولار لنحو 19.2 جنيها للشراء و 19.3 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، المشرق، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي، الكويت الوطني"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.22 جنيها للشراء و 19.28 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلام و المصري لتنمية الصادرات و الأهلي المصري ومصر.