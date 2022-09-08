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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد زيادة 3 قروش.. استقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

صدى البلد

شهدت أسعار صرف الدولار في بداية تعاملاته، اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية، استقرارا مقابل الجنيه في البنوك، وذلك بعد أن ارتفعت أمس، في ختام تعاملاته بقيمة 3 قروش شراءً وبيعًا.

 

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.20 - 19.27" جنيه للشراء و"19.28 - 19.30" جنيه للبيع.
 

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.20 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.30 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.


وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.22 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.20 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.24 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 19.20 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.27 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.22 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.
 

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية العالمية، ارتفعت سعر العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 22 و24 قرشا شراءً وبيعًا بالبنوك المصرية.
 

وسجل سعر صرف "اليورو" في بنكي "الأهلي ومصر" 19.18 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 19.16 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل "اليورو" في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل "اليورو" 19.20 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.
 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.00 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع.
 

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، حيث سجل في بنكي "الأهلي ومصر" 22.08 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 22.06 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 22.11 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي سجل 22.06 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.
 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 21.95 جنيه للشراء و22.05 جنيه للبيع.
 

وعربيا.. سجل الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.22 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 60.09 جنيه للشراء و62.47 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.

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