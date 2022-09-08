استعدادا للاحتفال بالعيد القومي.. محافظ الشرقية يكلف بتكثيف حملات النظافة والتجميل

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين وذلك في إطار إستعدادات المحافظة للإحتفال بعيدها القومي في يوم 9 سبتمبر من كل عام.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام شعبان أبوالفتوح رئيس حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال التجميل والدهانات ورفع كفاءة البلدورات بشارع طلعت حرب وشارع سعد زغلول ومازال العمل مستمر من أجل إظهار شوارع حى أول بالصورة الحضارية والجمالية المشرفه إستعداداً لإستقبال العيد القومى للمحافظة.

كما تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإنارة أعمال صيانة كشافات الأعمدة بشوارع المدينة وتزيينها وذلك إستعداداً للعيد القومي للشرقية.

وفي سياق متصل تابع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق مستوى النظافة بشوارع وميادين المدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ومداخل ومخارج العاصمة لاظهار الطرق الرئيسية في ابهص صورها أمام زائريها.

وقام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بمتابعة تهذيب وتقليم الأشجار في الشوارع الرئيسية الفرعية وذلك حفاظاً على المظهر العام و رفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة المختلفة

كما أشرف ماجي وديع رئيس مدينة القنايات علي أعمال دهان البلدورات بالطريق الرئيسي للمدينة بواسطة العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة القنايات وتابع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية حملات رفع وإزالة الإشغالات يومياً بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بسوق الخميس بمدينة الحسينية والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

كما قام المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة ابوكبير بالمرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية برفع التراكمات وتجمعات القمامة، فتم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق / فاقوس / كفر صقر كما تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية.

كما قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامه بمختلف المناطق بالشوارع الفرعيه والرئيسيه بمدينه بلبيس.