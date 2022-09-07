أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية للكشف على غير القادرين بكفر صقر وأبوكبير

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية ، أنه فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعان مع مستشفى الزقازيق الجامعى، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتنظيم قافلة علاجية استهدفت الكشف الطبي على 83 مريضا من غير القادرين بقريتي ابن العاص والهجارسة مركز كفرصقر، وقريتي الحصوة ونزلة العارين مركز ابوكبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشاد عبد الحميد الطحاوى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.