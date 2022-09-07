عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية للكشف على غير القادرين بكفر صقر وأبوكبير

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية ، أنه فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعان مع مستشفى الزقازيق الجامعى، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتنظيم قافلة علاجية استهدفت الكشف الطبي على 83 مريضا من غير القادرين بقريتي ابن العاص والهجارسة مركز كفرصقر، وقريتي الحصوة ونزلة العارين مركز ابوكبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم. 

وأشاد عبد الحميد الطحاوى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

استجابة للتفاصيل.. الأورمان تعلن عن القيام بعمل كشك لأب يعاني أولاده من مرض نادر.. فيديو

 وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التضامن الشرقية رمضان التضامن الاجتماعي الزقازيق الكشف الطبي وزارة التضامن الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

بعد اعترافها بحبها.. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

نزيف حاد وطبيب مرتعش.. ندى دخلت تضع مولودها فخرجت جثة هامدة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بتنظيم زيارة لوفد شركة هواوي إلى مستشفى شرم الشيخ لرقمنته

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

لو أخرجت الزكاة من المبلغ المدخر لن أستطيع الزواج فماذا أفعل.. الإفتاء تجيب

عدّاء أوليمبي.. وفاة مأساوية لبطل جزر الباهاما قبل عيد ميلاده بأيام |شاهد

مفاوضات جادة من الإسماعيلي مع إيهاب جلال

بينها رسومات من سفر الخروج..استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملات تغفل عنها الحامل .. تجنب الطفل الإصابة بحساسية الصدر

فلورنس بيو تتصدر تريند جوجل بفستان حفل افتتاح فيلم Don’t Worry Darling

ماذا يحدث عند وضع البصل على الشعر

سر توتر وعصبية مواليد برج الجوزاء.. حيل لعلاج المشاكل والحسد| تعرف عليها

فيديو

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ