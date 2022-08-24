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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استجابة للتفاصيل.. الأورمان تعلن عن القيام بعمل كشك لأب يعاني أولاده من مرض نادر.. فيديو

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه على استعدادا لمساعدة المواطن أحمد عبد المقصود، والذي يعاني أبنائه من مرض نادر، يجعلهم يأكلون اللحوم والدواجن النية، قائلا “جمعية الأورمان ستقوم بعمل كشك في المحافظة التي يقطن بها المواطن أحمد عبد المقصود”.

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وقال ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أنه أناشد المحافظ ورئيس مجلس المدينة المتواجد بها المواطن أحمد عبد المقصود بالحصول على ترخيص كشك.

 

وتابع مدير عام جمعية الاورمان، أن “الجمعية هتعمل كل حاجة من ملائ هذا الكشك، ولكن بالحصول على الترخيص سنتمكن من القيام بذلك”.

 

سرعة إصدار ترخيص الكشك

وأشار ممدوح شعبان إلى أن  اناشد كل المسئولين، بسرعة إصدار ترخيص الكشك، حتى نقوم بعمله للمواطن أحمد عبد المقصود في أسرع وقت.

 

جمعية الاورمان مرض نادر التنمر الدواجن الأورمان

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