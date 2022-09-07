صحة الشرقية تطلق حملة تنشيطية تحت شعار حقك تنظمي لتقديم خدمات طب الأسرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع ، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة إلى أنه تنفيذاً لمبادرة ( أيامنا أحلى ) سوف تقوم المديرية بتنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار (حقك تنظمي) ، وذلك خلال الفترة من 11 الي 22 سبتمبر الجاري على مرحلتين المرحلة الأولي في الفترة من 11-15 سبتمبر الجاري بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – مشتول السوق – العاشر من رمضان – كفر صقر – ههيا – بلبيس – أبو حماد – ديرب نجم – أولاد صقر – صان الحجر) والمرحلة الثانية في الفترة من 18 الي 22 سبتمبر الجاري بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – فاقوس – الصالحية الجديدة – الحسينية – منشأة أبو عمر – أبو كبير – منيا القمح – القرين – الإبراهيمية) وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحمله سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبي علي السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.