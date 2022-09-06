انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية نهاية سبتمبر

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 26 يومي ( 29 ، 30 ) سبتمبر الجارى، بأرض الفروسية بمدينة بلبيس (طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي).

وأضاف المحافظ أن مهرجان الخيول العربية يمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان فى إطار احتفالاتها بالعيد القومى، والمسجل من قبل وزارة السياحة فى أجندتها السياحية كمنتج سياحى غير تقليدى ومهرجان رياضى.

وأوضح محافظ الشرقية أن المهرجان مُقام على مساحة 10 أفدنة و يشارك فيه إتحاد الشرطة الرياضى وأعضاء نوادي الفروسية و أصحاب مزارع الخيول و محبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين والعرب والأجانب، مشيراً إلى أنه سيتم منح الفائزين جوائز في مسابقة أدب الخيل وجمال الخيل وتتمثل في مجسمات تظهر جمال الخيل العربى الأصيل وجوائز نقدية فضلاً عن توزيع شهادات تقدير ودروع للمنظمين والمشاركين في المهرجان.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح المهرجان ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية، حيث تم التنسيق مع وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لترتيب فاعليات المهرجان.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالمحافظة أن المهرجان سيتضمن مسابقات لجمال الخيول العربية ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الإناث والذكور والبطولة خاصة بالسلالات المصرية الأصيلة (Straight egyption) فقط.