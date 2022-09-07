تموين الشرقية.. حملات رقابية على الأنشطة التجارية للتأكد من صلاحية المعروض

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين انه قامت إدارة تموين أبو حماد برئاسة محمد يحيي مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحمله على البقالين ومحال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض وتم تحرير محضر رقم ( ١٣٣٥٦ ) ضد المواطن ح ش م صاحب محل بقالة لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي وتحرير محضر رقم ( ١٣٣٥٧ ) ضد المواطن م ح س صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار البقالة وتحرير محضر رقم ( ١٣٣٥٨ ) ضد المواطن م س ح عدم لف اللحوم بالشاش.

كما تم تحرير محضر رقم ( ١٣٣٥٩ ) ضد المواطنة ف ب ب صاحبه محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار البقالة وتحرير محضر رقم (١٣٣٦٠ ) ضد المواطن م ع م ح صاحب محل بقاله لعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وتم تحريز ١٠ كراتين عصير على ذمة المحضر وتحرير محضر رقم (١٣٣٦١ ) ضد المواطن ك ع م لعرض سلع مجهولة المصدر وتم تحريز ٢ كرتونة لحوم ٢٤ كيلو على ذمة المحضر.

وتم تحرير محضر رقم ( ١٣٣٦٢ ) ضد المواطن ي ع ع صاحب محل بيع طيور لعدم الإعلان عن أسعار الطيور وتحرير محضر رقم ( ١٣٣٦٣) ضد المواطن م ن م ذبح خارج السلخانة وتم تحريز 3 كجم لحوم على ذمة المحضر وتحرير محضر رقم ( ١٣٣٦٤ ) ضد المواطن ح ج ك لعدم الإعلان عن أسعار الأدوات المدرسية