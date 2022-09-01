ضبط نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد ابراهيم ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على برميل عسل جلوكوز زنه ٣٠٠ كيلو و ٥٠ كرتونه حلوى بكل كرتونه عدد ٢ كيس زنه ٥ كيلو بإجمالي وزن ٥٠٠ كيلو حلوى علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحيه لحيازته بطاقات تموينية بالمخبز وتم التحفظ على عدد ١٩٦ بطاقه تموينية مدعمه على ذمة المحضر.

وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحيه لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.