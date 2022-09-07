ضبط 30 طن ذرة داخل مصنع أعلاف بدون ترخيص بالشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبإشراف عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة علي الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدي مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذا للتعليمات قامت حملة بإدارة تموين بلبيس برئاسة ابو طالب صلاح الدين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن ضبط وتحرير المحضر١٧١٣٧جنح بلبيس ضد "م٠خ٠ا" لإنشائه وتشغيله وإدارته لمصنع اعلاف بدون ترخيص وتم التحفظ على ٤٠٠ شيكاره ذره مجروش خشنه و٤٠٠ شيكارة ذره مجروش ناعمه و٣٠طن ذره صحيحه.

كما تم تحرير المحضر ١٧١٣٨ جنح بلبيس ضد "ا٠ن٠ق" لانشائه مخزن بدون ترخيص لتجاره السلع الغذائية وتم التحفظ ٣٥٠ كرتونه زيت طعام × ١٢ زجاجه و٣٥٠كرتونه مكرونه ×٣٥٠ جم×٢٠كيس و٢٠٠ باكته دقيق×١كجم وجميعهم مجهول المصدر.