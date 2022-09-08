إحالة 37 من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية للتحقيق في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة ٢٤ من العاملين بالمصالح الحكومية بوادي النطرون للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني

- ١٣ من العاملين بالمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى

و ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.