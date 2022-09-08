عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 37 من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية للتحقيق في البحيرة

إحاله موظفين للتحقيق
إحاله موظفين للتحقيق

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة  من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة ٢٤ من العاملين بالمصالح الحكومية بوادي النطرون للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني

- ١٣ من العاملين بالمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى

و ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

معلمة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها أمام قطار بدمنهور

الكشف على 650 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بشبراخيت في البحيرة

ضبط 6 أطنان أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار بالبحيرة

دون أنف أو فك أو عظام.. مواطن يستغيث: بقيت حقل تجارب ونفسي أسافر أتعالج|شاهد

مقتل سائق على يد زميله دهسًا بالسيارة في البحيرة

البحيرة حملات تفتيشية المصالح الحكومية الهيئات الحكومية الإجراءات القانونية الانضباط إتخاذ الإجراءات القانونية الانضباط الإداري الرقابة والمتابعة حملات تفتيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة.. شاهد

مصرع طفلين وإصابة 6 آخرين.. الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين ملاكى بالبحيرة

مصرع طفلين في حادث مروع بالبحيرة وتحرّك أمني عاجل

غلق 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة

رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز في البحيرة

معلمة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها أمام قطار بدمنهور

دون أنف أو فك أو عظام.. مواطن يستغيث: بقيت حقل تجارب ونفسي أسافر أتعالج|شاهد

مقتل سائق على يد زميله دهسًا بالسيارة في البحيرة

ترشيحاتنا

هشام آمنة: 55 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بأسوان

أوروبا تعترف بمخاطر الركود .. وتحذر من أسوأ شتاء في التاريخ

19.31 جنيه.. ارتفاع الدولار اليوم الخميس 8-9-2022

تحت قيادة المدرب الجديد.. موعد أول مباراة للنادي الأهلي في دوري الأبطال

حسن شحاتة: القوي العاملة تضع جميع إمكانياتها لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

توني بلير: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

بمواصفات عالمية.. كل ما تريد معرفته عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس|صور

جدري القرود لا ينتشرعن طريق الاتصال الجنسي فقط

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ