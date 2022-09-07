مقتل سائق على يد زميله دهسًا بالسيارة في البحيرة

شهد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة قتل مؤسفة بعد ما أقدم سائق ميكروباص علي قتل زميله دهساً بالسيارة بسبب خلاف دار بينهما على تحميل الركاب بطريق أبو المطامير الكيلو ٧١ دائرة ، وتوفى عقب وصوله المستشفى و تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ، يفيد بوصول جثمان شاب فى العقد الرابع من العمر إلى مستشفى أبو المطامير دهساً بالسيارة ، مما تسبب فى وفاته.

تمكن ضباط مباحث من ضبط المتهم و بالفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى "عزيز فتحى البدرى " ٤٢ عاما ، مقيم بمساكن عزبه عثمان بمركز أبو المطامير، نشبت خلافات بينه و بين زميله الجانى "كريم عبد النبى محمود" ٣٠ عاما مقيم بعزبة عوض ، على تحميل الركاب فقام الجانى بالاصطدام بالمجنى عليه و دهسه بالسيارة ما تسبب في وفاته في الحال، وتمكن ضباط مباحث مركز أبو المطامير من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة لنفس السبب المشار إليه .

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.







