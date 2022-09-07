عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقتل سائق على يد زميله دهسًا بالسيارة في البحيرة

مقتل سائق
مقتل سائق

شهد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة قتل مؤسفة بعد ما أقدم سائق ميكروباص علي قتل زميله دهساً بالسيارة بسبب خلاف دار بينهما على تحميل الركاب بطريق أبو المطامير الكيلو ٧١ دائرة ، وتوفى عقب وصوله المستشفى و تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ، يفيد بوصول جثمان شاب فى العقد الرابع من العمر إلى مستشفى أبو المطامير دهساً بالسيارة ، مما تسبب فى وفاته.

 

تمكن ضباط مباحث من ضبط المتهم و بالفحص  تبين أن الشاب المتوفى يدعى "عزيز فتحى البدرى " ٤٢ عاما ، مقيم بمساكن عزبه عثمان بمركز أبو المطامير،  نشبت خلافات بينه و بين زميله الجانى "كريم عبد النبى محمود" ٣٠ عاما  مقيم بعزبة عوض ، على تحميل الركاب فقام الجانى بالاصطدام بالمجنى عليه و دهسه بالسيارة ما تسبب في وفاته في الحال، وتمكن ضباط مباحث مركز أبو المطامير من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة لنفس السبب المشار إليه .

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


 


 

البحيرة محافظة البحيرة الجريمة سائق دهس ارتكاب الجريمة شرطة أبو المطامير سائق ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

موضوعات متعلقة

رفع 822 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

زراعة البحيرة تكرم 4 رؤساء أقسام للأمن الغذائي بمراكز المحافظة

تحرير 12 محضرا لمحلات بسبب الأسعار وسياسة الاستبدال في البحيرة

تسليم 138 نظارة طبية للحالات المستحقة بالقافلة الطبية في البحيرة

إزالة 3762 حالة تعد على مساحة تجاوزت 620 ألف متر بالبحيرة

تموين البحيرة: ضبط 3 مخابز للتصرف فى 68 شيكارة دقيق بلدى مدعم

جنازة مهيبة للشاب المصري المقتول بأمريكا في مسقط رأسه بالبحيرة

ترشيحاتنا

السائق عالق بالكابينة.. انقلاب سيارة محملة بالوقود على الطريق الدائري|فيديو

قلة أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

بسبب فنجان قهوة.. شاب يقتل ابن عمه في عزاء والده ببورسعيد|التفاصيل الكاملة

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم يوميًا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من هنا

تصل لـ 200 ألف.. الأوفر برايس يضرب أسعار كيا سيراتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ