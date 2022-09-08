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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الجالية المصرية في لندن تشارك في مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

ملكة بريطانيا الراحلة
ملكة بريطانيا الراحلة

أعرب الاتحاد العام للمصريين في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن حزنه في رحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رئيسة الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن ميرفت خليل في تصريحات إلى "صدى البلد" إن الجالية المصرية ستشارك عبر ممثلين عنها في مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأضافت خليل في تصريحاتها: "أن الجالية المصرية كان لها حضور كبير في ذكرى مرور 70 عاما على تولي الملكة للحكم، وستشارك أيضا في مراسم الجنازة".

وتابعت عن نعي الجالية المصرية في وفاة ملكة بريطانيا مؤكدة أنها  خدمت فيهم شعبها ودولتها وكانت مثل اعلي للعديد من الملوك والسياسيين.

واختتمت الحديث قائلة: "لقد سقط جسر لندن ولكن لن ننسي ابدا هذه السيده العظيمه القويه الشجاعه".

 

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