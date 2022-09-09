ربنا بيعوض.. أول تعليق لـ دينا الشربيني على الانفصال وقصة الحب الأخيرة

ردت الفنانة دينا الشربيني، على سؤال " درس اتعلمته من حبها السابق" وأكدت أن حبها السابق كان له أهمية فى الشهرة، ولكنها اجتهدت من أجل تقديم الأعمال المميزة.



وأضافت دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها لا تحب أن يتحدث أحد عن شخصيتها، ولكنها تحب من يتحدث عن أعمالها.



ولفتت إلى أنها تعلمت درسًا قويًا من قصص الحب السابقة، وتعلمت :" ممكن أشوف حد من الخارج أنه حاجة و لكنه من جوه حاجة تانية".



وأشارت إلى أنه لا يجب أن نحكم على أحد من الخارج، و أنها تعلمت أشياء كثيرة.



وكشفت أن الله يختار الأفضل لكل شخص، معلقة :" اتعلمت أن ربنا بيعمل الأفضل، ومفيش حاجة ربنا عملها بدون سبب ولكن المستقبل أفضل".



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أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنه حدث سوء تفاهم بينها وبين المخرجة كاملة أبو ذكري، مؤكدة " انا بموت فيها و الله".

وأضافت دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه لم يحدث خلاف بينها وبين كاملة أبو ذكري، وذلك بسبب مشكلة فى مسلسل زي الشمس.



ولفتت ، إلى أنها كانت تتمنى العمل معها، وتم المقابلة فى الجونة وتم التصالح.



دينا الشربينى فى دور مذيعة



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لم تكن متفوقة دراسيًا، معلقة “خدت الجامعة فى 7 سنوات، بس مكنتش بعيد، كنت بشيل مواد”.

وأضافت دينا الشربينى، أنها كانت تقدم برنامجًا شبابيًا على قناة دريم.