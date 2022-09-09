صعود جماعي فى أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 9-9-2022

أسعار العملات العربية اليوم

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال تعاملات الجمعة 9 سبتمبر 2022.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي



وشهدت أسعار العملات العربية ارتفاع جماعي مقابل الجنيه المصري .

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 60.20جنيه للشراء و62.60 جنيه للبيع مقابل 62.46جنيه الجمعة الماضية بإرتفاع 14 قروش.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الريال السعودى

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.11جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع مقارنة 5.11 جنيه الجمعة الماضية بإرتفاع 3 قروش.

سعر صرف الريال السعودى

سعر صرف الدرهم الاماراتى

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.24جنيه للشراء و5.26جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .

سعر صرف الدرهم الاماراتى



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 49.76 جنيه للشراء 51.24جنيه للبيع بارتفاع 21 قرش .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 26.78جنيه للشراء و27.22 جنيه للبيع مقابل 27.11جنيه بزيادة 11 قرش

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 48.88جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع مقابل 49.97جنيه الجمعة الماضية بارتفاع 21 قرش .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.93جنيه للشراء و 5.26جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪