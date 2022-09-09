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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب ينفق 100 ألف دولار على عمليات التجميل بسبب التنمر

صدى البلد

نشر شاب مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك، يوثق من خلاله حالته الصحية البائسة و ذلك عقب إجرائه أكثر من عملية تجميل  فاشلة وانتهى به الأمر في المستشفى ينتظر أطباء التجميل ليتمكنوا من إنقاذه بعد حصوله على جرعة زائدة كادت أن تقتله . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شاب بريطاني، قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تيك توك قال من خلاله أنه خضع لعشرات العمليات بسبب جراحات تجميليه فاشلة تعرض لها كلفته حتى الآن 100 ألف دولار و المؤسف أن شكله تحول للأسوأ .

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أوضح الشاب من خلال مقطع الفيديو أنه كان مغرما بالتجديد و تغيير شكله و تغيير شكل عظام وجهه، و ملامحه، و قرر أن يجري جراحات تجميليه في الفك و الوجنتين و الذقن و الشفاه، و لكن انقلب السحر على الساحر و فشلت بعض العمليات . 


أشار الشاب في مقطع الفيديو إلى أنه فوجئ بشكله الغريب بعد إجراء تلك العمليات، و أن الفيلر و البوتكس كانوا سيئين للغاية ولا ينصح أي شخص سواء كان رجلا أو سيدة بالقيام بتلك التجربة السيئة، لأنه يعاني من تكبر حجم شفتيه، و عظام الوجنتين و الأنف . 


جدير بالذكر أن الشاب تعرض للإنتقاد بشكل كبير في التعليقات التي كتبها متابعيه عبر حسابه، و التي تسببت في استيائه وأكد أنه بحاجة إلى الدعم و أن التنمر الذي تعرض له بسبب شكله دفعه لإجراء تلك العمليات وطالب من المتابعين التوقف عن التنمر من الشكل الطبيعي و تشجيعه بدلا من التصفيق لعمليات التجميل .

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