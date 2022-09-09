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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل هدف .. أرقام مصطفى محمد في ظهوره مع نانت ضد أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

حقق فريق نانت الفرنسي الفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ونجح المحترف المصري مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم لـ نانت في الدقيقة 32 من متابعة لتمريرة زميله بالاس، وانفرد بمرمى أولمبياكوس، وسدد الكرة ببراعة بباطن قدمه اليمنى ناحية الشباك مباشرة .

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فيما أحرز موتوسامي لاعب نانت هدف التعادل لـ أولمبياكوس اليوناني في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل جوساند هدف الانتصار لـ نانت في الدقيقة 93، مانحًا فريقه النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نانت لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة، فاز فرايبورج الألماني على كاراباج الأذربيجاني بهدفين مقابل هدف.

ونعرض لكم ابرز ارقام التي حققها مصطفي محمد في ظهوره الاوروبي : 

 

  • لعب مصطفي محمد اليوم 90 دقيقة احرز خلالها الهدف الأول لـ نانت في شباك اولمبياكوس
  • سدد مصطفي محمد علي المرمي كرتين واحده منهم سكنت الشباك والاخري خارج الملعب
  • مرر مصطفي محمد 4 كرات بشكل صحيح من أصل 7
  • فقد مصطفي محمد الكرة 8 مرات
  • وقع في التسلل مرتين
  • تقيم المحترف المصري وصل الي 7.1 درجة
مصطفي محمد نانت الفرنسي نانت الدوري الأوروبي أولمبياكوس

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