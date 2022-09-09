سجل هدف .. أرقام مصطفى محمد في ظهوره مع نانت ضد أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

حقق فريق نانت الفرنسي الفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ونجح المحترف المصري مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم لـ نانت في الدقيقة 32 من متابعة لتمريرة زميله بالاس، وانفرد بمرمى أولمبياكوس، وسدد الكرة ببراعة بباطن قدمه اليمنى ناحية الشباك مباشرة .



فيما أحرز موتوسامي لاعب نانت هدف التعادل لـ أولمبياكوس اليوناني في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل جوساند هدف الانتصار لـ نانت في الدقيقة 93، مانحًا فريقه النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نانت لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة، فاز فرايبورج الألماني على كاراباج الأذربيجاني بهدفين مقابل هدف.

ونعرض لكم ابرز ارقام التي حققها مصطفي محمد في ظهوره الاوروبي :