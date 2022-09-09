استعدادا لمخاطبة الشعب.. ملك بريطانيا الجديد يغادر بالمورال ويتجه إلى لندن

غادر الملك تشارلز الثالث الجمعة قصر بالمورال النائي في شمال شرق اسكتلندا حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية، متجها إلى لندن، استعداد لمخاطبة الشعب.

وشوهد الملك البالغ 73 عاما في موكب سيارات مع قرينته كاميلا متوجها إلى مطار أبيردين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ولاءها للملك تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية أطول ملكة حكمت بريطانيا والكومنولث.

وقالت تراس في خطابها اليوم الخميس عقب وفاة ملكة بريطانيا وإعلان قصر باكينجهام للنبأ الحزين: “وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة كبيرة لبريطانيا والعالم، بلادنا نمت وازدهرت في كنف الملكة إليزابيث الثانية”.

وأضافت تراس، في كلمتها عقب إعلان قصر باكنجهام نبأ وفاة ملكة بريطانيا: “فليحمي الرب الملك”.