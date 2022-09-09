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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لمخاطبة الشعب.. ملك بريطانيا الجديد يغادر بالمورال ويتجه إلى لندن

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

غادر الملك تشارلز الثالث الجمعة قصر بالمورال النائي في شمال شرق اسكتلندا حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية، متجها إلى لندن، استعداد لمخاطبة الشعب.

وشوهد الملك البالغ 73 عاما في موكب سيارات مع قرينته كاميلا متوجها إلى مطار أبيردين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

تفاصيل أول اتصال بين رئيسة وزراء بريطانيا والملك تشارلز الثالث

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تعلن الولاء للملك تشارلز

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ولاءها للملك تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة  اليزابيث الثانية أطول ملكة حكمت بريطانيا والكومنولث.

وقالت تراس في خطابها اليوم الخميس عقب وفاة ملكة بريطانيا وإعلان قصر باكينجهام للنبأ الحزين: “وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة كبيرة لبريطانيا والعالم، بلادنا نمت وازدهرت في كنف الملكة إليزابيث الثانية”.

وأضافت تراس، في كلمتها عقب إعلان قصر باكنجهام نبأ وفاة ملكة بريطانيا: “فليحمي الرب الملك”.

 

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