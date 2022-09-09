هارب من 28 قضية قتل ومخدرات.. مصرع عنصر إجرامي بعد مواجهة مع الشرطة بالبساتين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وتمكن قطاع الأمن العام، من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 23 قضية (قتل – شروع فى قتل - سلاح – مخدرات - سرقات) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا (قتل عمد – سلاح ومخدرات)، وذلك بأحد العقارات في البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.