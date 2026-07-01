جامعة بنها تنجح في محو أمية 4623 مواطنا خلال دورة أبريل 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت في محو أمية 4623 مواطنا، وفقا لنتائج دورة أبريل 2026، والتي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة حصلت على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، طبقا لتقرير الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في ضوء التزام جامعة بنها بدورها الوطني في تحقيق مستوى متميز لجودة حياة المواطنين من خلال القضاء على الأمية، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماما كبيرا، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لمحو أمية مواطني محافظة القليوبية، تحت إشراف المتخصصين بالجامعة وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه، قال الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن قطاع خدمة المجتمع يواصل دعم مشروع محو الأمية، مشيرا إلى أن عدد المقيدين بالدورة على مستوى الجامعة بلغ 5231 دارسا، فيما بلغ عدد الحاضرين 4717، وبلغ عدد الناجحين 4623 مواطنا، وفقا لنتائج دورة أبريل 2026.