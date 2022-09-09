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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اكتساح أبيض.. الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات مع الهلال السعودي

سوبر لوسيل
سوبر لوسيل

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية، إلى استاد لوسيل حيث يستضيف مباراة بين بطل الدوري المصري الزمالك ومنافسه بطل الدوري السعودي الهلال في كأس سوبر لوسيل، وذلك على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022. 

 

وتقام مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورتس الاخبارية المفتوحة، كما تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

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‏صدى البلد يرصد تاريخ مواجهات ‎الزمالك والهلال التي جاءت على النحو التالي:

 

خاض فريقا الزمالك والهلال السعودي، 5 مباريات من قبل؛ فاز خلالها الفارس الأبيض في 3 مباريات، فيما حقق الهلال فوزا وحيدا وتعادل واحد بين الفريقين.
 

وتقابل الزمالك والهلال فى دور الـ8 ضمن منافسات دوري أبطال العرب عام 2004 في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الرياض وفاز خلالها الهلال بنتيجة 0/2 وفي لقاء الإياب التي أقيمت بينهما في القاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

 

خاض الفريقان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس نسخة دوري أبطال العرب عام 2004 والتي شهدت فوز الزمالك على الهلال بنتيجة 2/3.

 

فاز الزمالك على الهلال السعودي في المباراة الودية التى أقيمت بينهما عام 2015 بنتيجة 0/2.

 

وفي السوبر المصري السعودي عام 2018 فاز الزمالك بنتيجة 1/2.

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وتعتبر الملاعب القطرية وش السعد على القلعة البيضاء قبل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي المقرر إقامتها الليلة.

 

ويسعى فريق الزمالك إلى حصد اللقب الثالث على الملاعب القطرية تحديدا حيث توج ببطولتين في الأراضي القطرية سواء ودية مثل بطولة الاستقلال في 1988 أو رسمية مثل السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في 2020

صدى البلد يستعرض مباريات الزمالك التي خاضها على الملاعب القطرية قبل كأس سوبر لوسيل الليلة أمام الهلال السعودي.

 

 1978 - الزمالك تعادل 1/1 مع منتخب قطر العسكري

 

 1983 - الزمالك خسر 2/1 أمام السد في مباراة اعتزال الثنائي فيكتور نظيم وسيف الحجري 

 

 1987 - الزمالك فاز 3/1 على التعاون القطري بمناسبة افتتاح منشآت مدينة الخور الرياضية

 

 1988 - شارك الزمالك في بطولة الاستقلال بقطر وتوج بالبطولة بالفوز في جميع مبارياته
حيث استطاع الفوز على السالمية في مباراة الافتتاح 2/1 ثم الفوز على الأهلي 3/1 ثم الفوز على الوكرة في نصف النهائي ثم الفوز على العربي في النهائي 3/0

 

1992 - الزمالك يفوز على السد بهدف دون رد في مباراة اعتزال حسن مطر

 

 2020 - الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي 3/1

 

 

الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل السوبر الإفريقي الترجي الأهلى

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