مركز 6 .. فيريرا في ورطة قبل مباراة الزمالك والهلال بكأس السوبر

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية الي استاد لوسيل حيث يستضيف مباراة بين بطل الدوري المصري الزمالك ومنافسه بطل الدوري السعودي الهلال في كأس سوبر لوسيل علي هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورتس الإخبارية المفتوحة كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ويواجه البرتغالى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك أزمة في مركز خط الوسط امام الهلال السعودي فى مباراة كأس سوبر لوسيل.

وتكمن الأزمة في مركز 6 الذي يمثل نقطة ضعف في ظل بطء محمد أشرف روقا وعدم إجادته التغطية والتمركز الصحيح امام السرعات التي يتميز بها لاعبو الهلال السعودي لاسيما وأن الأخير يتميز بقوة لاعبى منتصف الملعب.

فيريرا امامه خياران من الحلول يفاضل بينهما فى مباراة الزمالك والهلال أحدهما الدفع بالوافد الجديد زكريا الوردي بجانب إمام عاشور من أجل إنهاء تلك الثغرة.

والثاني يتمثل في تعديل طريقة اللعب لإيقاف خطورة لاعبي منتصف ملعب الهلال والدفع بالثلاثي يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور من أجل عمل كثافة عددية من اجل الحد من خطورة فريق الهلال ومنعه من الاستفادة من أبرز أسلحته الهجومية.

وتعتبر الملاعب القطرية وش السعد على القلعة البيضاء قبل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي المقرر اقامتها الليلة.

ويسعى فريق الزمالك الى حصد اللقب الثالث على الملاعب القطرية تحديدا حيث توج ببطولتين في الأراضي القطرية سواء ودية كبطولة الاستقلال في 1988 أو رسمية كالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في 2020

صدى البلد يستعرض مباريات الزمالك التي خاضها على الملاعب القطرية قبل كأس سوبر لوسيل الليلة امام الهلال السعودي.

1978 - الزمالك تعادل 1/1 مع منتخب قطر العسكري

1983 - الزمالك خسر 2/1 أمام السد في مباراة اعتزال الثنائي فيكتور نظيم وسيف الحجري





1987 - الزمالك فاز 3/1 على التعاون القطري بمناسبه افتتاح منشآت مدينه الخور الرياضية

1988 - شارك الزمالك في بطولة الاستقلال بقطر وتوج بالبطولة بالفوز في جميع مبارياته

حيث استطاع الفوز على السالمية في مباراة الافتتاح 2/1 ثم الفوز على الأهلي 3/1 ثم الفوز على الوكرة في نصف النهائي ثم الفوز على العربي في النهائي 3/0

1992 - الزمالك يفوز على السد بهدف دون رد في مباراة اعتزال حسن مطر

2020 - الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي 3/1