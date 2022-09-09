رامي صبري يقضي إجازته على شاطئ البحر

شارك المطرب رامى صبرى، متابعيه صورة له من إجازته الصيفية فى الساحل الشمالى، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامى صبرى على أحد الشواطئ، بإطلالة صيفية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يتعاون المطرب رامى صبرى مع الدي جي العالمي أحمد عادل الشهير بــ" سى كى DJ CK " ، في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال بداية شهر نوفمبر.

وكانت قد حققت أغنية "أنتي جنان" للفنان رامى صبرى 5:4 مليون مشاهدة؛ وذلك بعد طرحها بيومين فقط على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

"أنتي جنان" من كلمات الشاعر إسلام الجريني، وألحان الملحن تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي.