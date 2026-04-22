سياحة النواب تشيد ببيان رئيس الوزراء.. وتؤكد: نمو القطاع السياحي ثمرة إصلاحات هيكلية

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بالبيان الشامل الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، والذي استعرض فيه صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الإقليمية الراهنة.



وقالت النائبة في تصريحات لها،: "إن ما حققه قطاع السياحة من نمو قوي، بوصول إيراداته إلى 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 17.3%، ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو ثمرة حقيقية للإصلاحات الجريئة التي نفذتها الدولة في قطاعي الطيران والبنية التحتية الفندقية."

وأضافت النائبة مؤكدة على إن هذا النمو القوي هو نتاج مباشر للتطوير الشامل في قطاع الطيران المدني وتحديث الأسطول الجوي، بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية الفندقية التي مكنت مصر من استيعاب الطلب المتزايد.

وأشارت النائبة إلى أن جهود الدولة في التسويق الخارجي لمصر كوجهة سياحية آمنة ومستقرة، رغم الظروف الإقليمية، كان لها الأثر الأكبر في استعادة ثقة الأسواق العالمية.

شددت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على أن الاهتمام بالمدن الجديدة والوجهات السياحية الواعدة، وعلى رأسها "مدينة العلمين" وغيرها من المشروعات القومية، تعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل مصر إلى مركز سياحي عالمي لا يعتمد على الأنماط التقليدية فقط.

وثمنت النائبة المتابعة المستمرة والاهتمام المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف السياحة، باعتباره أحد أهم ركائز العملة الصعبة وقاطرة للتنمية وتوفير فرص العمل.