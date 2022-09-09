بوتين: روسيا مستعدة لتصدير 50 مليون طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن روسيا ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بحلول نهاية العام، مبدياً استعداد موسكو لزيادة التوريدات إلى 50 مليون طن من الحبوب.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أنه كلف نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف ووزارة الخارجية الروسية، بالتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن توجيه الشحنات من روسيا إلى الدول المحتاجة.

وتابع الرئيس الروسي "نحن نعتبر أنه من الصواب زيادة الشحنات إلى الدول الأكثر فقراً، إجمالا.. بحلول نهاية العام سنقوم بتوريد 30 مليون طن من الحبوب ومستعدون لزيادة هذا الحجم إلى 50 مليون طن أو أكثر".

ولفت بوتين إلى أن روسيا قدمت 6.6 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، ما بين مايو وأغسطس، منها 6.3 مليون طن تم إرسالها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح أن 3% فقط من إجمالي الإمدادات بموجب اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية تم تسليمها إلى الدول المحتاجة.

على جانب آخر، أكد بوتين أن بلاده مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل، مضيفا أن كمية كبيرة من الأسمدة الروسية تراكمت في بعض الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات.

وقال إن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي من يستطيع شراء الأسمدة الروسية، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الموانئ الأوروبية محظور حتى الآن.

وأردف بوتين "هذا تمييز ضد شركائنا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".