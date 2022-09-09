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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة مع عاطل.. تفاصيل جرح طالب بقطع في الأذن

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها وإصابته.

بالفحص أمكن التوصل إلى نجل السيدة المشار إليها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام "مصاب بجرح قطعى بالأذن"، وباستدعائه وسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة البساتين رفقة صديقه، طالب - مقيم بذات العنوان مصاب بجرح قطعى، حدثت بينهما وبين عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين مشادة كلامية تطورت إلى قيام الأخير بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام "زجاجة" محدثاً إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

وزارة الداخلية دار السلام أجهزة وزارة الداخلية مشادة كلامية قسم شرطة البساتين جرح قطعي

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