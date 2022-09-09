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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب مستقرة.. سعر جرام عيار 18 يسجل 954 جنيها

صدى البلد

يستعرض صدى البلد  سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-9-2022، بعد ارتفاعه أمس بنحو 9 جنيهات على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفقا لما أورده موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد ارتفع سعر الذهب أمس بمقدار جنيهين اثنين بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر  لدي محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة  عيار 24 : 1,271 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1112 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 954 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة  عيار 14 : 741 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 8,896 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1706 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية  من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

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