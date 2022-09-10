للمرة الأولى.. أسعار MG 5 تصل لـ 400 ألف جنيه | تفاصيل

تعتبر السيارة MG 5 موديل 2022 واحدة من ابرز السيارات التي يقدمها الصانع الصيني داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة، بينما شهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة لجميع الفئات، وللمرة الاولى يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 400 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة MG 5 موديل 2022 في السوق المصري

السيارة MG 5 موديل 2022

تأتي السيارة MG 5 موديل 2022 بشبكة أمامية ذات فتحات متعددة المقاطع بلمسات فضية وسوداء، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، وجنوط رياضية 16 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.

السيارة MG 5 موديل 2022

وتحتوي السيارة MG 5 موديل 2022 على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، مع مفهوم رباعي الابواب، وبنسبة طول بلغت 4601 مم، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD للتوزيع الالكتروني، وبرنامج التوزان الالكتروني ESP، بالاضافة إلى عدة تجهيزات مثل حساسات ركنـ وكاميرا، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

السيارة MG 5 موديل 2022

وتعتمد السيارة MG 5 موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، ينتج عزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، وقوة قدرها 120 حصانا.

السيارة MG 5 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة MG 5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى MG5 موديل 2022 بسعر 355 الف جنيه.

الفئة الثانية MG5 موديل 2022 بسعر 380 الف جنيه.

الفئة الثالثة MG5 موديل 2022 بسعر 400 الف جنيه.