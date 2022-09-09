عمرو موسى: النظام الدولى الحالى مضطرب وغير قادر على التعامل مع الأزمات

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الأسبق ، إن النظام الدولى الحالى يضم الوكالات المتخصصة ، البرامج الاجتماعية فى حالة إضطراب وغير قادر على مواجهة التغيرات ويترنح لأن نظام الأمم المتحدة متعدد الأطراف .



وأضاف " موسى " خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc ، أن منظمات الصحة العالمية والأغذية نجحت مع الدول النامية فى برنامج الطفل لليونيسيف والذى أشاد بتعامل مصر مع مشاكل الطفل وتحقيق رعاية نشطة ومتكاملة .



وتابع أن الأمن الدولى لم يحقق نجاحا يذكر فى الحفاظ على الامن والسلم الدولى ومعه الجمعية العامة للأمم المتحدة ولازال النظام متعدد الأطراف قائما ويحتاج لإصلاح ، أفكار جديدة ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولى .