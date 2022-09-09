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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو موسى: النظام الدولى الحالى مضطرب وغير قادر على التعامل مع الأزمات

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الأسبق ، إن النظام الدولى الحالى يضم الوكالات المتخصصة ، البرامج الاجتماعية فى حالة إضطراب وغير قادر على مواجهة التغيرات  ويترنح لأن نظام الأمم المتحدة متعدد الأطراف .


وأضاف " موسى " خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc  ، أن منظمات الصحة العالمية والأغذية نجحت مع الدول النامية فى برنامج الطفل لليونيسيف والذى أشاد بتعامل مصر مع مشاكل الطفل وتحقيق رعاية نشطة ومتكاملة  .


وتابع أن الأمن الدولى لم يحقق نجاحا يذكر فى الحفاظ على الامن والسلم الدولى ومعه الجمعية العامة للأمم المتحدة ولازال النظام متعدد الأطراف قائما ويحتاج لإصلاح ، أفكار جديدة ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولى .

عمرو موسى الأمم المتحدة اجتماع الصحة العالمية جامعة الدول العربية

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