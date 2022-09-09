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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة كنت أخشاها.. ماذا دار بين الملك تشارلز الثالث ورئيسة وزراء بريطانيا؟

أول لقاء بين الملك
أول لقاء بين الملك تشارلز الثالث ورئيسة وزراء بريطانيا

وصف الملك تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث بأنها اللحظة "التي كان يخشاها"، خلال حديثه مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة.

وعُقد أول لقاء يجمع رئيسة الوزراء مع ملك بريطانيا الجديد بعد عودة تشارلز إلى لندن قادما من اسكتلندا، ووجد حشودا ضخمة خارج قصر بكنجهام جاءت لتقديم العزاء في الملكة الراحلة.

وسُمع تشارلز وهو يقول لرئيسة الوزراء تراء أثناء لقائهما في قاعة مقابلات بقصر بكنجهام "إنها اللحظة التي كنت أخشاها"،  وأكد لها أن الحشود الغفيرة أمام قصر باكنجهام أثرت فيه للغاية.

وعقد الملك تشارلز الثالث لقاء خاصا مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بقصر باكنجهام.

وفي أول خطاب له كملك، قال تشارلز إنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه، وأضاف أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا.. وقيمنا ستظل ثابتة".

وتابع الملك تشارلز الثالث "سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا".

كما أعلن ملك بريطانيا أن "الأمير وليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها طيلة خمسة عقود"، معربا عن فخره بأن وليام أصبح أمير ويلز.

كما أعرب الملك عن حبه لابنه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

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واحتشد آلاف البريطانيين، الجمعة، أمام قصر باكنجهام بالعاصمة لندن، لاستقبال الملك تشارلز الذي وصل رفقة زوجته كاميلا، قادما من اسكتلند، وحرص الملك على مصافحة المهنئين.

وكان قصر باكنجهام أعلن، أمس الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما.

ودخلت بريطانيا في فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، كما أطلقت القوات البريطانية 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة.

ومن المتوقع أن تقام الجنازة بعد  11 يوما من وفاتها، حسب التقارير البريطانية، حيث أعلن قصر باكنجهام والحكومة تفعيل خطة الوفاة الخاصة بالملكة.

وحسب الخطة، من المتوقع أن يعلن البرلمان يوم السبت، ولاءه للملك الجديد ويعبر عن تعازيه له، ثم يستقبل الملك تشارلز الثالث رئيسة الوزراء والوزراء بعد الظهر.

ومن المقرر أن يستكمل الملك تشارلز الثالث التفاصيل الأخيرة للجنازة ومدة الحداد للعائلة الملكية، كما ستؤكد الحكومة البريطانية رسميا مدة الحداد الوطني التي يرجح أن تترواح ما بين 12 إلى 13 يوما.

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