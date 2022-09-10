ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 10 - 9 - 2022

يستعرض صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10-9-2022، بعد ارتفاعه أمس بنحو 9 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ووفقا لما أورده موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد ارتفع سعر الذهب 4 جنيهات بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر لدي محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1,275 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1116 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 957 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 744 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8,896 جنيه

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1718 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.