عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 : مكافأة من رئيسك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، إلى أن عائلتك قد تشعر بالضيق بسبب جدولك الزمني الضيق في العمل.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4 سبتمبر 2022.. تحذير للأسد وأوقات صعبة للحوت

برج الميزان وحظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

قد يجلب لك ثباتك في التمويل راحة البال والاسترخاء والوفاء، قد تشعر عائلتك بالغضب بسبب جدولك الضيق في العمل قد يطلب ابنك / ابنتك الأصغر بعض الوقت، قد تكافئك إدارتك العليا بمكانة أفضل.

برج الميزان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تكون معرفتك المهنية ورؤيتك التجارية مطلوبة بشدة في العمل، قد يتم منحك أهمية استثنائية بسبب مجموعة المهارات الخاصة بك.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 : لا تقلق من المستقبل

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : قضاء وقت مع شريك حياتك

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : احذر من التبذير

توقعات برج الميزان صحيا

قد تظل صحتك خالية من المشاكل حيث قد تتحول إلى وعي باللياقة البدنية، يمكنك جعل التمارين جزءًا من روتينك.

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تحصل على فرصة لقضاء بعض الوقت مع من تحب في حفلة أو في مركز تسوق، يمكنك الاستفادة من هذا الوقت على أفضل وجه.

حظك اليوم .. برج الميزان وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد لا تكون الأمور مرضية، قد تضطر إلى بذل جهد لإبعاد السلبية عن منزلك، يمكنك التخطيط لنزهة معًا ولكن قد لا تنتهي الأمور. 

برج الميزان حظك اليوم توقعات برج الميزان توقعات برج الميزان صحيا برج الميزان 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

موضوعات متعلقة

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : قضاء وقت مع شريك حياتك

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : مكاسب مالية

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : اقسم أحزانك مع شريك حياتك

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : مارس هواياتك

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : تقدم لخطبة حبيبتك

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : عبء عمل

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : نظم أفكارك

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 : هتقابل صديق قديم

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن تعيين السويسري كولر مديراً فنياً جديداً للأهلي

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 : مكافأة من رئيسك

ورث والدته.. ما هي صلاحيات ونفوذ وثروة ملك بريطانيا الجديد؟

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك: رايحين نجيب المليون ونرجع

البحوث الفلكية تنشر صور تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشتاء لأول مرة| كأس العالم 2030 مفاجأة مصر والسعودية

بوزن زائد وتجاعيد شديدة .. إلهام شاهين تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

جمبسوت جريء و تاتو| ميريهان حسين تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

مش شبهها خالص.. شقيقة هيفاء وهبي تتألق بـ فستان الزفاف

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ