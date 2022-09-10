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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم السبت 10 سبتمبر  2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك إلى ما بين 18200 جنيه 18300 جنيه، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه.

بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على جميع دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

سعار الحديد اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بعد 18186 جنيها الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع. 

ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم فجاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1340 جنيها للطن بعد 1370 جنيها الأسبوع الماضي .

أسمنت النصر 1320 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1300 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل  1330 جنيها للطن.

أسمنت  المخصوص 1330 جنيها للطن. 

أسمنت أسوان 1300 جنيه للطن.

أسمنت سيناء 1290 جنيها للطن. 

أسمنت حلوان 1350 جنيها للطن.

أسمنت السويدى  1350 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1280 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات مواد البناء الحديد والأسمنت لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق

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