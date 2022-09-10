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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد يوسف يحتفل بخطوبة ابن شقيقه .. صور

خالد يوسف
خالد يوسف

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة من احتفاله بخطوبة نجل شقيقه . 

وعلق خالد يوسف قائلا : الف مبروك لأبني يوسف صلاح يوسف علي خطوبته علي الجميلة روان  وربنا يمن عليهم بالسعادة والهنا وبالبنات والبنين واشعر في ذلك اليوم بروح شقيقي المرحوم صلاح ترفرف بالسعادة من حولنا. 
 

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ومن ناحية اخري يستعد خالد يوسف لتصوير مسلسله الجديد سره باتع ، وهو المشروع الفني الذي كان ينوي تصويره منذ عام 2015 ، ومن المرجع عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ومرشح للمشاركة في بطولته أحمد صلاح السعدني . 

مسلسل " سره باتع " مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وتدور أحداثه حول الحملة الفرنسية وتستعرض أشكال المقاومة الشعبية وحياة عدد من المحاربين القدامى.

 

 

 

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