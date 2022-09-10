لماذا فشلت أوروبا فى تحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟

أعلنت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون عقب اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وأضافت سيمسون: "لم يتم اتخاذ أي قرار"، وأشارت إلى حجم الأرباح التي تجنيها روسيا من بيع الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن اعتماد سقف السعر من شأنه أن يضر بإيرادات موسكو.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إنها ستحدد سقفا لأسعار النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر المقبل.

ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تدعم على نطاق واسع مقترحات لحماية موردي الكهرباء من الانهيار بسبب أزمة سيولة، لكن هناك انقساما بينها بشأن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي.

وتهدف المحادثات الوزارية، بحسب تقارير إعلامية، إلى حصر الخيارات في تلك التي تحظى بدعم واسع قبل تقديم مقترحات رسمية، وليس التوصل إلى قرار نهائي.

الأسعار سترتفع

من جانبه، توقع فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي أمس أن تفشل خطط الغرب لفرض سقف لسعر صادرات روسيا من النفط والغاز، وأن ترتفع الأسعار بقدر أكبر بكثير مما تحاول الدول الغربية وضعه.

وقال فولودين إن "ما يسميه مسؤولو مجموعة السبع سقفا للسعر سيتحول إلى قاع للسعر"، مضيفًا أن السوق العالمية لا تقتصر على 7 دول وأن "السقف الهامشي الذي أعلنه الغرب سيصبح الحد الأدنى".

وتابع قائلا إن الدول المعنية أدركت اعتمادها على الطاقة الروسية، وإن محاولات إيجاد بدائل لواردات النفط والغاز من البلاد قد فشلت ولن تتمكن بعد الآن من شراء الوقود من روسيا "بثمن بخس".

كما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن عائدات الميزانية الروسية من الغاز والنفط زادت بمقدار النصف تقريبا رغم العقوبات ومحاولات الحد من صادرات الطاقة، مضيفًا أن الاقتصاد الروسي تكيف مع العقوبات، وأنهم سيخرجون من الوضع الحالي "أقوى وأكثر استعدادا".

حد أقصى لسعر النفط الروسي

وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الأسبوع الماضي خططا لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، في خطوة قد تقوض أيضا قدرة روسيا على توفير ناقلات النفط وضمان التأمين من خارج دول المجموعة.

وقال والي أديمو، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستحدد سقفا لأسعار النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن بعض قواعد تحديد سقف أسعار النفط الروسي ستصدر في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أديمو أن عددا من الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع وافقت على الانضمام إلى تحديد السقف الأقصى لسعر النفط الروسي، لافتًا إلى أن الهند مهتمة بالمحادثات المستمرة، كما أن الصين ستأخذ بعين الاعتبار الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.

من جهته، حذر وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو من تحديد أسعار للغاز الروسي، معتبرًا أن تحديدها يصطدم بالمصالح الأوروبية والمجرية، وأن ضبط سعر للصادرات الروسية من المحروقات سينجم عنه قطع الإمدادات كليا عن القارة الأوروبية.

تهديد روسي

من جانبها، لوحت روسيا، التي كانت تزود أوروبا بثلث إمداداتها من الغاز قبل حرب أوكرانيا، بوقف إمداداتها من الغاز إلى الدول التي تحدد سقفا للأسعار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الأربعاء الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض حدود قصوى لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية، محذرا الغرب من أنه "سيتجمد" مثل ذيل الذئب في قصة خيالية روسية شهيرة.