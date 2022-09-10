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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توافق أمريكا و3 دول على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا

وزير الخارجية أنتوني
وزير الخارجية أنتوني بلينكن

اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، افتراضيا، أثناء وجوده في بروكسل، بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي. 


وقال المتحدث باسم الخارجية اﻷمريكي نيد برايس- في بيان، اليوم- إن بلينكن أعرب- خلال الاجتماع- مرة أخرى عن أعمق تعازيه لشعب الكومنولث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.


وأضاف برايس أن بلينكن أطلع نظراءه على زيارته لأوكرانيا، بما في ذلك مناقشاته مع الرئيس اﻷوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، وأعلن عن أكثر من 2.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لأوكرانيا وجيرانها. 


بدورهم.. أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، وأعادوا التأكيد على التزامهم القوي بدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تعزيز المساءلة والعدالة لضحايا العملية الروسية، كما ناقشوا التحديات التي تطرحها إيران والالتزام بالعمل معًا لمواجهتها.

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