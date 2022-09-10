الحكومة تؤكد دعم الدولة للفلاح المصري .. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد | فيديو

تناولت نشرة صباح البلد ، المذاعة على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية رشا مجدي ، أبرز المانشيتات في الصحف الصادرة اليوم السبت ، وجاءت كالتالي :

الحكومة تؤكد أن الدولة عززت من استراتيجات دعم الفلاح والتب بدأت خلال السنوات الماضية .

تبدأ اليوم القوافل االعلاجية التابعة لحياة كريمة أعمال الكشف الطبي على مدينة حلايب .

اقبال المواطنين بكثافة على منافذ وزارة الداخلية في المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد .

اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اقامة احتفال كبيير اليوم للتدشين الرسمي للمنصة الشبابية “ كياني” .