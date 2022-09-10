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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة علي ربيع و كريم عفيفي..ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين و
ميرنا نور الدين و علي ربيع و كريم عفيفي

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومحبيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية ساحرة واعتمدت مكياج صاخب، وكانت برفقة الفنان علي ربيع و الفنان كريم عفيفي وهو ما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

 

مصطفى شعبان انستجرام البيوت المصرية علي ربيع كريم عفيفى عمرو عبد الجليل مجدي الهواري اعمال ميرنا نور الدين

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