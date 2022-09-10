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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لم يستخدم منذ رحيلها.. كيت ميدلتون أول من تحمل لقب الأميرة ديانا

كيت ميدلتون بـ رفقة
كيت ميدلتون بـ رفقة الملكة إليزابيث الثانية

بعد وفاة الملكة إليزابيث تبدلت الكراسي والمناصب بين أفراد العائلة المالكة البريطانية، فهناك من ارتقى إلى عرش الملك وهناك من أصبحت ملكة وأخرى أصبحت أميرة وهي كيت ميدلتون، حيث حصلت على لقب الأميرة الراحلة ديانا وهي أميرة ويلز.

وبعد حصولها على هذا اللقب الجديد، قالت كيت ميدلتون إنها تقدر التاريخ المرتبط بدور أميرة ويلز ولكنها تريد يكون لها مسارها الخاص، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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أول من يحمل اللقب من بعد الأميرة ديانا

ستحمل كيت ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم دوقة كامبريدج ، لقب دوقة كورنوال وأميرة ويلز، وهي أول عضو في العائلة المالكة يحمل اللقب منذ الأميرة ديانا.

ومع ذلك ، قال مصدر إن أميرة ويلز الجديدة :"تقدر التاريخ المرتبط بهذا الدور ولكنها تريد بشكل مفهوم أن تتطلع إلى المستقبل وهي تخلق طريقها الخاص".

وقال المصدر الملكي: "الزوجان يركزان على تعميق ثقة واحترام شعب ويلز بمرور الوقت، وسوف يتعامل أمير وأميرة ويلز مع أدوارهما بطريقة متواضعة".

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في أول خطاب متلفز له إلى الأمة منذ وفاة الملكة ، أكد الملك تشارلز الثالث أن ابنه الأمير ويليام سيرث لقب أمير ويلز وأن زوجته كيت ستصبح أميرة.

قال الملك:" أنا فخور بـ تنصيب ويليام أمير ويلز ، تيويزوج سيمرو ، البلد الذي تشرفت كثيرًا بتحمل لقبه خلال الكثير من حياتي وواجبي".

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منذ القرن الرابع عشر ، تم استخدام لقب أميرة ويلز من قبل زوجات أمراء ويلز، ومع ذلك ، فهو عنوان مجاملة، فمن الناحية الفنية ، كانت زوجة تشارلز ، كاميلا باركر بولز ، أميرة ويلز حتى الآن ، لكنها استخدمت اللقب دوقة كورنوال.

يُعتقد أن دوقة كورنوال لم تستخدم لقب أميرة ويلز احترامًا لزوجة تشارلز السابقة الأميرة ديانا ، التي توفيت في باريس في أغسطس 1997.

الملكة الملك الأميرة ديانا ويلز كيت ميدلتون

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