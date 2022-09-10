الملك تشارلز الثالث في أول خطاب تاريخي.. يشيد بالملكة الأم ويتحدث من غرفة قصر باكنجهام ..عاهل بريطانيا يتعهد بالخدمة مدى الحياة .. ومنح ابنه وليام وزوجته كيت لقبي أمير وأميرة ويلز

تشارلز الثالث يمنح لقب ويلز لـ ولي العهد وليام وقرينته كيت

ملك انجلترا يفجر مفاجأة ويعلن عن حبه لابنه هاري وزوجته ميجان

عاهل بريطانيا الجديد: والدتي الملكة اليزابيث كانت مصدر إلهام مهم جدا لي

وريث التاج يتعهد بتكريس نفسه للواجب وأداء خدمة بريطانيا بكل اخلاص

تعهد العاهل البريطاني تشارلز فيليب آرثر جورج، اليوم الجمعة، بأن يحذو حذو والدته الملكة إليزابيث في تكريس نفسه للواجب ، وذلك خلال خطاب رسمي للأمة تحدث فيه أيضًا عن حبه لها ولزوجته وأطفاله.

أصبح تشارلز ملكًا يوم الخميس بعد وفاة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عامًا في مقر إقامتها في اسكتلندا. يوم الجمعة ، طار من اسكتلندا إلى لندن وألقى أول خطاب له بصفته صاحب السيادة ، تم تصويره في قصر باكنغهام

وقال الملك البريطاني في اللحظات الافتتاحية من خطابه الذي ألقاه مع صورة لها معروضة بجانبه: 'كانت حياة الملكة إليزابيث جيدة ؛ تم الوفاء بوعدها بالقدر وهي حزينة للغاية على وفاتها'.

واضاف 'هذا الوعد بالخدمة مدى الحياة أجدده لكم جميعًا اليوم.'

ووصف تشارلز الثالث والدته الملكة الراحلة بأنها مصدر إلهام ومثال له ، مشيدًا بالتزامها الشخصي العميق بخدمة شعب المملكة المتحدة وعوالمها الأخرى.

وقال: 'في حياتها في الخدمة، رأينا ذلك الحب الراسخ للتقاليد، جنبًا إلى جنب مع ذلك الاحتضان الجريء للتقدم ، مما يجعلنا عظماء كأمم'.

وأضاف 'كما يمكن لكل فرد من أفراد عائلتي أن يشهد ، فقد جمعت هذه الصفات مع الدفء والفكاهة والقدرة على رؤية الأفضل دائمًا لدى الناس'

وتحدث تشارلز عن حزنه العميق لفقدان والدته ، قائلاً إنه يشعر بأنه 'لا يمكن قياسه'.

وأشاد العاهل البريطاني الجديد أيضًا بزوجته “الحبيبة” كاميلا ، كما وصفها، قائلاً إنها ستلبي متطلبات دورها الجديد كملكة حرم الإخلاص الراسخ في أداء الواجب الذي كان يعتمد عليه منذ زواجهما قبل 17 عامًا.

كاميلا هي الزوجة الثانية لتشارلز بعد ديانا، الشخصية التي تحظى بشعبية كبيرة والتي انفصل عنها عام 1992 وتوفيت في حادث سيارة بعد ذلك بخمس سنوات.

وكانت كاميلا، التي ألقت ديانا باللوم عليها في تفكك الزواج، لا تحظى بشعبية كبيرة منذ سنوات، لكنها اكتسبت القبول إن لم يكن الحب من الجمهور البريطاني خلال سنوات زواجها من تشارلز

وبالانتقال إلى أطفاله، منح تشارلز لابنه الأكبر ووريثه وليام وزوجته كيت ألقاب أمير وأميرة ويلز، التي كان يحملها هو وديانا سابقًا.

وتحدث تشارلز أيضًا بمودة عن ابنه الأصغر هاري وزوجة ابنه ميجان ماركل، وهي لفتة مهمة تجاه الزوجين اللذين توترت علاقاتهما مع بقية أفراد العائلة المالكة.

وقال: 'أريد أيضًا أن أعبر عن حبي لـ هاري وميجان بينما يواصلان بناء حياتهما في الخارج".

وابتعد هاري وميجان، الممثلة التلفزيونية الأمريكية السابقة، عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا في عام 2020. وتحدثا عن تعاسة ميجان وعزلتها خلال فترة عملها في البلاط الملكي.

تعهد الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، في خطابه الملكي الأول، بخدمة المملكة المتحدة، وشعبها، والدفاع عن الدستور.

وقال الملك تشارلز الثالث، في خطابه من قصر باكنجهام: حياتي ستتغيّر كثيرا في الأيام المقبلة وأتعهد بخدمة شعبنا".

وأضاف "مجتمعنا أصبح يتمتع بالتعددية الثقافية والدينية وسأسعى لخدمة جميع البريطانيين على اختلاف توجهاتهم وأصولهم".

وتابع "بصفتي وريث التاج أدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقي، والأمير ويليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها لخمسة عقود. ابني ويليام يخلفني في لقب أمير ويلز".

وقال الملك تشارلز "فخور بأن وليامز أصبح أمير ويلز وكاثرين ستكون أميرة ويلز"، في إشارة إلى كاثرين ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير ويليام".

وأعلن ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، في وقت سابق اليوم، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.

وأعلن قصر باكنجهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والجرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.