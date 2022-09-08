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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجآت مثيرة في تقرير الحالة الصحية لملكة بريطانيا الراحلة

ملكة بريطانيا وزوجها
ملكة بريطانيا وزوجها الامير فيليب

شهدت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة عمرا وأطول خدمة في تاريخ التاج البريطاني، تدهور صحتها منذ وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، في 9 أبريل 2021.

وعانت الملكة الراحلة عن عمر يناهز 96 عامًا من مشاكل في التنقل أجبرتها على الانسحاب من الأحداث الرئيسية - بما في ذلك العديد من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، واختارت الحضور فعليًا أو إرسال كبار العائلة المالكة مكانها.

كما قضت الملكة ليلة واحدة في المستشفى؛ بسبب مرض غامض في الخريف الماضي.

وواجهت الملكة اليزابيث "مشاكل تنقل عرضية" مستمرة تعود إلى الخريف الماضي واستخدمت عصا المشي خلال أيامها الأخيرة.

وفي أكتوبر 2021، بعد ستة أشهر من وفاة زوجها، استخدمت الملكة العصا اثناء تواجدها في كنيسة وستمنستر.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك في مشاركة عامة كبيرة.

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وفاة الأمير فيليب

وبعد وفاة زوجها الأمير فيليب، كافحت الملكة للقيام بالعديد من واجباتها الشخصية المعتادة، حيث أجبرتها مشاكل الحركة على الانسحاب من الأحداث أو الظهور عبر مكالمات الفيديو.

ولقد انسحبت ايضا من خدمة يوم الكومنولث في وستمنستر أبي في مارس 2022، وهو تاريخ مهم في التقويم الملكي، ولم تحضر خدمة خميس العهد في 14 أبريل.

لكنها اصرت على الحضور لتكريم دوق إدنبرة في حفل تأبين زوجها الراحل يوم 29 مارس، وسارت ببطء وحذر بواسطة عصا، وتمسكت بمرفق دوق يورك للحصول على الدعم.

وفي 20 مايو، غابت عن الافتتاح الرسمي للبرلمان للمرة الأولى منذ ما يقرب من 60 عامًا، حيث عزا قصر باكنجهام غيابها إلى "مشاكل الحركة العرضية".

وافتتح أمير ويلز ودوق كامبريدج البرلمان نيابة عنها كمستشارين للدولة، حيث قرأ ولي العهد حينها الملك تشارلز الثالث حاليا خطاب الملكة لأول مرة في التاريخ.

وفي 8 أغسطس، ورد أن حرس الشرف كان موضع ترحيب الملكة التقليدي في قلعة بالمورال، وقال مصدر إن هذا يتماشى مع الأحداث التي يتم تكييفها لراحة الملكة.

وفي الأسبوع الماضي فقط، غابت الملكة عن لقاء بريمار، وهو حدث شهير لألعاب Highland ، أقيم في 3 سبتمبر.

ومن المفهوم أن القرار اتخذ لراحة الملكة.

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وكشفت التقارير الصحية للملكة اليزابيث الثانية في 20 أكتوبر 2021 ، بعد برنامج الخريف المزدحم ، أمر الأطباء الملكة بالراحة لبضعة أيام.

وقالت متحدثة باسم قصر باكنجهام إنها كانت تتمتع بـ "معنويات جيدة" لكنها محبطة، لأن النصيحة الطبية تعني أنها اضطرت إلى إلغاء رحلة لمدة يومين إلى أيرلندا الشمالية.

مرض غامض يهاجم ملكة بريطانيا

وفي نفس الشهر، تم نقل الملكة إلى المستشفى بسبب مرض غامض، وكان عمرها 95 عامًا في ذلك الوقت، وتم ادخالها سراً إلى مستشفى الملك إدوارد السابع بعد ظهر يوم 20 أكتوبر 2021 للخضوع لـ "فحوصات أولية".

وخرجت من المستشفى في اليوم التالي و "قبلت النصيحة الطبية للراحة للأيام القليلة المقبلة" وقيل إنها تتمتع بـ "حالة معنوية جيدة" - وتقوم بواجبات خفيفة في مكتبها في وندسور.

وتصاعد القلق على صحة الملكة عندما انسحبت من المزيد من المشاركات رفيعة المستوى في نوفمبر 2021.

وشملت هذه قمة Cop26 لتغير المناخ في جلاسجو في 1 نوفمبر ومهرجان 12 نوفمبر.

وقال قصر باكنجهام إن الملكة نصحها الاطباء بالاستمرار في الراحة وعدم القيام بأي زيارات رسمية.

وكانت عازمة على حضور خدمة إحياء ذكرى الأحد في النصب التذكاري في 13 نوفمبر ، لكنها فاتتها بسبب التواء في الظهر.

عدوى كوفيد 19

كانت هناك مخاوف على صحتها عندما أصيبت بكوفيد 19، وكانت نتيجة اختبارها إيجابية في 20 فبراير 2022.

وعانت الملكة، التي حصلت على لقاح ثلاثي، من أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد، لكنها قالت إن الفيروس جعلها "متعبة للغاية ومرهقة".

واصلت أداء واجباتها الخفيفة أثناء عزل نفسها في وندسور لكنها ألغت بعض الجماهير الافتراضية.

وفي 3 يونيو، بعد يوم من الحشود المثيرة في اليوم الأول من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، انسحبت الملكة من الاحتفال في كاتدرائية القديس بولس.

وكان هذا بسبب معاناة من "الانزعاج" خلال احتفالات اليوم السابق

وتم اعتبار القرار مؤسفًا، وهو مفهوم، لكنه معقول نظرًا لطول الرحلة والوقت المتضمن والمتطلبات المادية للحدث.

وغابت عن العديد من أحداث اليوبيل البلاتيني الأخرى، حيث ظهرت مرتين علنًا فقط حتى تاريخ وفاتها اليوم.

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